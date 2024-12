Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkaufsstände locken nicht nur Besucher an

Kaiserslautern (ots)

Gemütlich über den Weihnachtsmarkt schlendern, sich bei den vielen Verkaufsständen mit Glühwein oder mit etwas Selbstgebasteltem eindecken, so stellen sich viele ihren Weihnachtsmarktbesuch vor. Aber auch für Langfinger üben die Verkaufshäuschen am Schillerplatz eine gewisse Anziehungskraft aus. In der Nacht zu Dienstag brachen Unbekannte in eine Imbissbude ein. Ein zweiter Marktstand wurde ebenfalls angegangen. Hier scheiterten die Täter aber daran, dass sie die Bude nicht öffnen konnten. Dennoch entstand leichter Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Wer war zwischen 2 Uhr und 4 Uhr am Schillerplatz unterwegs und hat verdächtige Personen wahrgenommen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell