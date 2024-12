POL-PPWP: Langfinger treiben ihr Unwesen

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Auf einem Baustellengelände in der Sandhofstraße gerieten am frühen Dienstagmorgen mehrere Fahrzeuge in Brand. Zunächst standen zwei Lastkraftwagen in Flammen. Das Feuer griff schließlich auf einen dritten Lkw und auf Baumaterial über. Trotz der schnellen Reaktion der Feuerwehr konnte das vollständige Ausbrennen der Fahrzeuge nicht verhindert werden. Warum der Brand ausbrach, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen ...

