POL-PPWP: Verlorene Ladung sorgt für Verkehrsunfall

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine Treppenstufe aus Stein sorgte am späten Montagabend auf der L401 in Richtung Mehlingen dafür, dass mehrere Fahrzeuge beschädigt wurden. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Gegenstand gegen 17:30 Uhr, beim Transport zu der nahegelegenen Mülldeponie verloren wurde. In der Dunkelheit überfuhren vier Verkehrsteilnehmer das Treppenstück. Hierbei entstand leichter Sachschaden an den Autos. Die Beamten ermitteln jetzt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und suchen nach dem Verantwortlichen. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 beim Altstadtrevier zu melden. |kfa

