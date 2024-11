Polizei Hagen

POL-HA: Schwerpunktkontrollen mit der Bereitschaftspolizei - Dealer bietet zivilen Einsatzkräften Drogen zum Kauf an

Hagen (ots)

Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen der Bereitschaftspolizei führte der Schwerpunktdienst am Donnerstag (14.11.2024) wieder eine Vielzahl an Personen- und Fahrzeugkontrollen am Hauptbahnhof, in Altenhagen und in Wehringhausen durch. Im Bereich der Bahnhofstraße / Stresemannstraße flüchtete ein 25-jähriger Mann, als er die Polizeibeamten erblickte. Zivil agierende Einsatzkräfte stellten den Mann und durchsuchten ihn. Dabei fanden sie unter anderem in seiner Unterhose mehrere Verkaufseinheiten Cannabis. Zudem stellte sich heraus, dass der 25-Jährige wegen ähnlicher Delikte bereits in der Vergangenheit ein Bereichsbetretungsverbot ausgesprochen bekommen hatte, gegen das er verstieß. Bei Kontrollen rund um den Bodelschwinghplatz kontrollierten die Polizisten einen 49-jährigen Mann, der zum einen viel Bargeld und zum anderen mehrere sogenannte Kokain-Bubbles bei sich hatte. Ein 26-jähriger Drogendealer ging auf zwei Polizeibeamte zu und bot ihnen Cannabis zum Kauf an. Die Beamten folgten dem Mann in einen Hauseingang und gaben sich dort als Polizisten zu erkennen. Sie beschlagnahmten mehrere Verkaufseinheiten des Betäubungsmittels und nahmen den Mann, der über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wegen des Verdachts des unerlaubten Aufenthalts vorläufig fest. Insgesamt kontrollierten die Beamten der Bereitschaftspolizei und des Schwerpunktdienstes rund 150 Personen im Konzeptbereich. Weitere Kontrolleinsätze sind bereits in Planung. (sen)

