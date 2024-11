Polizei Hagen

POL-HA: Streit zwischen Ehepaar eskaliert und endet in häuslicher Gewalt

Hagen-Dahl (ots)

In Dahl eskalierte Donnerstagabend (14.11.) ein Streit zwischen einem Ehepaar. Gegen 18 Uhr sei ein 37-Jähriger nach Hause gekommen, unmittelbar danach entstand ein Konflikt zwischen dem Paar. Die Hagenerin gab an, ihrem Ehemann während des Streits mit der Hand in das Gesicht geschlagen zu haben. Dieser habe sie daraufhin geschubst und ihr auf den Arm geschlagen. Anschließend habe der 37-Jährige seiner Ehefrau in den Oberschenkel gekniffen und sie mit beiden Händen gewürgt. Im weiteren Verlauf sei die Hagenerin auf das Sofa geschubst worden. Ihr Ehemann sei dann in die Küche gegangen und habe zwei Messer geholt, mit denen er sie bedroht habe, bevor er das Wohnzimmer kurz darauf wieder verließ. Polizeibeamte verwiesen den Mann der Wohnung und erteilten ihm ein zehntägiges Rückkehrverbot. Der 37-Jährige erhielt eine Strafanzeige. (arn)

