POL-HA: Mehrere Firmenfahrzeuge im gesamten Stadtgebiet aufgebrochen - Zeugen gesucht

Hagen (ots)

In dem Zeitraum zwischen Donnerstagabend (14.11.2024) und der Nacht auf Freitag brachen bislang unbekannte Täter mehrere Firmenwagen im gesamten Hagener Stadtgebiet auf. Bislang sind der Polizei neun aufgebrochene Fahrzeuge in der Innenstadt, in Boele, in Boelerheide, in Helfe und in Haspe gemeldet worden. Die Täter stahlen unter anderem Werkzeug und Maschinen aus den Transportern. Wer in der vergangenen Nacht verdächtige Feststellungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der 02331-986 2066 bei der Polizei Hagen zu melden.

