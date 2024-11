Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Einbruch in Ladengeschäft gesucht

Hagen-Mitte (ots)

Mittwochnacht (13.11.) brachen unbekannte Personen gegen 0.40 Uhr in der Körnerstraße in ein Ladengeschäft ein. Der Besitzer des Ladens stellte am Morgen fest, dass ein Schloss beschädigt war und Kleingeld sowie ein Pkw-Schlüssel fehlten. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen verschaffte sich in der Nacht ein Täter mit Hilfe von zwei weiteren Männern Zugang zu dem Gebäude. Die Täter waren zwischen 18 und 25 Jahre alt. Zwei Personen trugen Daunenjacken (Shiny/ Schwarz und Marke Moncler), eine Person eine schwarze Weste mit Kapuze und einen weißen Pullover. Alle drei Männer hatten zum Tatzeitpunkt dunkle Hosen an. Die Polizei Hagen bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zur Identität der Einbrecher machen? (arn)

