Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach schwerem Raub in Wohnung gesucht - Unbekannter Täter gibt sich als Paketbote aus

Hagen-Altenhagen (ots)

Am heutigen Mittwochmorgen (13.11.2024) verschafften sich drei bislang unbekannte Täter unter einem Vorwand Zutritt zu der Wohnung eines 57-jährigen Mannes in Altenhagen und raubten Schmuck sowie Bargeld daraus. Gegen 09.45 Uhr klingelte einer der Täter an der Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Seilerstraße und gab sich als Paketbote aus. Ersten Ermittlungen zufolge drängte der Unbekannte den Bewohner in dessen Wohnung und es kamen zwei weitere Männer hinzu. Die Täter waren zum Teil maskiert. Zudem bedrohten sie den 57-Jährigen mit einer Schusswaffe. Aus einem Tresor, der sich in der Wohnung des Hageners befindet, raubten sie einen hohen Geldbetrag und Schmuck. Nach der Tat flüchteten die Männer in eine unbekannte Richtung. Bei einer ersten Befragung sagte der 57-Jährige, dass die Männer südländische Erscheinungsbilder hatten. Die Kripo hat die Ermittlungen vor Ort übernommen und fragt: Wer hat zur angegebenen Tatzeit verdächtige Personen gesehen, die zwischen 25 und 30 Jahren alt und überwiegend schwarz gekleidet waren? Hinweise werden unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegengenommen. (sen)

