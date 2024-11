Polizei Hagen

POL-HA: BMW nach Probefahrt nicht zurückgebracht

Hagen-Haspe (ots)

Am Dienstag (12.11.) verständigte eine Hagenerin gegen 19.40 Uhr die Polizei und gab an, dass zwei Männer von einer Probefahrt mit dem Auto ihres Freundes nicht zurückgekehrt seien. Die 29-Jährige schilderte, dass sie das Auto für ihren Partner verkaufen solle. Sie habe einen Termin zum privaten Autoverkauf mit einem Mann vereinbart. Dieser sei gegen 19.20 Uhr mit einer weiteren Person in der Enneper Straße erschienen. Gegen 19:40 Uhr begaben sich die vermeintlichen Kaufinteressenten mit dem grauen 1er BMW auf eine Probefahrt. Sie entfernten sich dabei in Richtung Hagener Straße. Auch 25 Minuten nach Beginn der Probefahrt seien die Männer immer noch nicht zurückgekehrt. Die Hagenerin habe deshalb versucht, diese telefonisch zu erreichen. Die der Kontaktversuch erfolglos blieb, verständigte die 29-Jährige die Polizei.

Die Personen konnten wie folgt beschrieben werden:

Person 1: männlich, etwa 30 Jahre alt, etwa 160 cm groß, er war schwarz bekleidet und sprach Deutsch mit Akzent.

Person 2: männlich, etwa 30 Jahre alt, zwischen 180 und 185 cm groß, er war schwarz bekleidet und sprach Deutsch mit Akzent.

Bei dem unterschlagenen Auto handelt es sich um einen 1er BMW in grau. Das Fahrzeug weist Beschädigungen, linksseitig am vorderen Radkasten, auf. Zudem ist der rechte Scheinwerfer defekt. Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort oder der Identität der Tatverdächtigen machen oder hat den gesuchten BMW nach der Tat gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Unterschlagung. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell