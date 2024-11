Polizei Hagen

POL-HA: Häusliche Gewalt in Hohenlimburg

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Montagnachmittag (11.11.2024) ist eine 22-Jährige in Hohenlimburg Opfer einer häuslichen Gewalt geworden. Gegenüber einer alarmierten Polizeistreife gab die Frau an, dass sie von ihrem Freund in der gemeinsamen Wohnung geschlagen worden sei. Hierbei habe er ihr mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen, weil sie kein Essen gemacht habe. Die Polizeibeamten stellten bei der Frau eine aufgeplatzte Lippe fest. Sie gab weiterhin an, dass ihr Freund seinen Lebensunterhalt mit "Klauen" bestreite. Die Beamten sprachen gegenüber dem polizeibekannten Mann eine Wohnungsverweisung aus und zeigten ihn wegen häuslicher Gewalt an. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (sch)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell