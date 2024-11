POL-HA: Auffahrunfall in Hohenlimburg - Ein Unfallbeteiligter ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Hagen-Mitte (ots) - Zwei Ladendetektive verfolgten am Montagnachmittag (11.11.2024) in der Hagener Innenstadt zwei Ladendiebe und übergaben sie an die Polizei. Zunächst beobachteten die Männer die beiden 18- und 22-Jährigen gegen 13.20 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Hohenzollernstraße. Dort erkannten sie, dass der 22-Jährige eine Papiertüte dabeihatte und der ...

mehr