POL-HA: 60-jähriger Fußgänger bei Verkehrsunfall in Eckesey leicht verletzt

Hagen-Mitte (ots) - Ein bislang unbekannter Täter griff am Sonntagnachmittag (10.11.2024) in der Innenstadt einen 48-jährigen Mann mit Pfefferspray an. Ersten Ermittlungen zufolge entstand nach einem Drogengeschäft am Graf-von-Galen-Ring eine verbale Auseinandersetzung zwischen den Männern. In diesem ...

