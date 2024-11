Polizei Hagen

POL-HA: Ladendetektive stellen flüchtende Diebe in der Innenstadt

Hagen-Mitte (ots)

Zwei Ladendetektive verfolgten am Montagnachmittag (11.11.2024) in der Hagener Innenstadt zwei Ladendiebe und übergaben sie an die Polizei. Zunächst beobachteten die Männer die beiden 18- und 22-Jährigen gegen 13.20 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Hohenzollernstraße. Dort erkannten sie, dass der 22-Jährige eine Papiertüte dabeihatte und der 18-Jährige zwei Parfümflakons darin verstaute. Als die beiden dann den Kassenbereich passierten, ohne für die Ware zu bezahlen und in Richtung der Dahlenkampstraße flüchteten, nahmen die Detektive die Verfolgung auf. Sie stellten die Diebe und alarmierten die Polizei. Die Beamten fanden die beiden Parfüms im Wert von über 100 Euro in der Papiertasche, die besonders präpariert war, um eine Diebstahlsicherungsanlage zu überwinden. Wegen vorliegender Haftgründe nahmen die Polizisten die beiden 18- und 22-Jährigen vorläufig fest und brachten sie zum Polizeigewahrsam. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen des Ladendiebstahls ein. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

