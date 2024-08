Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.08.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Neuenstein: Auto schanzt in Baustellengraben

Aus noch ungeklärter Ursache durchbrach der Fahrer eines Mercedes-Benz am Donnerstagvormittag mit seinem Wagen die Absperrung einer Bausstelle in der Friedrichsruher Straße in Neuenstein und landete im Baustellengraben.

Gegen 11:40 Uhr lenkte der 81-jährige Mann seinen Pkw zunächst auf den Gehweg, durchbrach dort die Absperrung der Baustelle und kollidierte danach mit einer Baggerschaufel. Dies führte dazu, dass der Wagen in den Baustellengraben schanzte und sich hierbei mehrfach überschlug. Das Trümmerfeld an der Unfallstelle erstreckte sich auf einer Länge von circa 50 Metern. Der Fahrer selbst und seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Feuerwehr war mit 38 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen an der Unfallstelle. Am Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. Ob durch die Kollision an der Baustelle Rohre beschädigt wurden wird derzeit noch geprüft.

Öhringen: Simpler Trick beschäftigt die Polizei landesweit, so auch in Öhringen

Personen, die sich als Bettler ausgeben, an den Tisch eines Restaurants kommen und hierbei ein Blatt auf Tabletts, neben Teller oder sonst irgendwo ablegen, beschäftigen die Polizei derzeit landesweit. Das Papierblatt wird hier gezielt über auf dem Tisch liegende Wertgegenstände gelegt und anschließend um Geld gebettelt. Wenn sich die Tatverdächtigen dann wieder vom Tisch entfernen, entwenden sie mit der Aufnahme des Papierblattes die Wertgegenstände. So auch am Donnerstag in Öhringen. Gegen 15.50 Uhr befand sich ein Geschwisterpaar in einem Schnellrestaurant in der Straße im Brenntenstock. Ein ca. 30 Jahre alter Mann, circa 180 Zentimeter groß, mit dunklen schulterlangen Haaren, einer Basecap und einer auffälligen Narbe auf der rechten Gesichtshälfte, begab sich zu den beiden an den Tisch. Dort legte er ein orangenes Blatt auf ein Mobiltelefon und bettelte um Geld. Nachdem er sich wieder vom Tisch entfernt hatte, bemerkten die beiden das Fehlen des Telefons.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Masche die derzeit t in ganz Baden-Württemberg vor kommt. Legen sie keine Wertgegenstände im Restaurant auf den Tisch. Informieren sie die Polizei sollten sie ein solches Geschehen beobachten.

