Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.08.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Kontrollen in der Innenstadt

Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Heilbronn und des Polizeipräsidiums Einsatz führten am Donnerstagnachmittag Kontrollen in der Heilbronner Innenstadt durch. Besonderes Augenmerk galt hierbei den Personen, welche der Trinker- und Obdachlosenszene zuzuordnen sind und sich rund um den Flügelnussbaum aufhielten. Gegen einige der Kontrollierten mussten Platzverweise ausgesprochen werden. Eine Person wurde in Gewahrsam genommen.

A81/Ilsfeld: Fahrverbot nach Geschwindigkeitsüberschreitung

Beamte des Verkehrsdienstes Weinsberg führten am Donnerstagabend Geschwindigkeitskontrollen an der Autobahn 81 bei Ilsfeld durch. In der Zeit von 20.30 Uhr bis 21 Uhr überprüften sie zwischen den Anschlussstellen Mundelsheim und Ilsfeld die gefahrene Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer. Hierbei konnten zwei Verstöße festgestellt werden. Ein Autofahrer fuhr bei erlaubten 100 km/h mit 135 km/h über die Autobahn und musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Nochmals 26 km/h schneller war eine 35-Jährige in ihrem Opel unterwegs. Sie muss nun mit einem zweimonatigen Fahrverbot und einer Geldstrafe rechnen.

Heilbronn: Ein Verletzter und hoher Sachschaden bei Unfall

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstagabend in Heilbronn. Gegen 19.25 Uhr war ein 71-Jähriger mit seinem Audi in der Saarlandstraße, vom Saarlandkreisel kommend in Richtung Frankenbach unterwegs. Vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah er das Rotlicht der Ampel an der Kreuzung zur Neckargartacher Straße. Hier kollidierte der Audi mit dem Opel einer 20-Jährigen, welche aus der Neckargartacher Straße kommend die Kreuzung geradeaus passieren wollte. Die Fahrerin des Opels zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Neckarsulm-Amorbach: Roller gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Gleich zwei Roller wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Amorbach entwendet. In der Amorbacher Straße stahlen die Täter einen vor der Garage abgestellten Roller der Marke "Aprilia" Typ SR 150 Leonardo. Der Roller wurde am Mittwochabend gegen 17 Uhr abgestellt und war bei einer Nachschau am Donnerstagmorgen um 8 Uhr nicht mehr da. Am frühen Donnerstagmorgen, kur vor 3 Uhr, wurde zudem ein Peugeot Tweet Roller vor einem Einfamilienhaus in der Straße "Gabeläcker" entwendet. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der beiden Tatorte gemacht oder kann Angaben zum Verbleib der beiden Roller machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

Wüstenrot: Teile von Bagger gestohlen - Wer hat etwas gesehen?

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Teile eines Baggers in Wüstenrot. Zwischen Mittwochnachmittag, 16.30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 8 Uhr, machten sich die Täter an der Baumaschine zu schaffen, welche auf der Baustelle auf Höhe des Parkplatzes am Friedhof in der Hauptstraße abgestellt war. Sie bauten beide Batterien des Baggers aus und entwendeten diese zusammen mit einer Fräse. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

