Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.08.2024 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Bretzfeld-Bitzfeld: Dreister Betrug - Zeugen gesucht

Bereits am Dienstag meldete sich eine vermeintliche Bankangestellte bei einem 77-Jährigen in Bretzfeld. Diese teilte dem Mann mit, dass Unbefugte versucht hätten einen Einkauf auf einer Onlineplattform von seinem Konto zu bezahlen. Dies habe man verhindern können, bräuchte nun aber Personendaten und Bankdaten des 77-Jährigen um ihn als rechtmäßigen Kontoeigentümer zu verifizieren. Gutgläubig gab der Senior diverse Daten sowie eine PIN heraus. Anschließend teilte die Anruferin ihm mit, dass ein weiterer Bankangestellter in den nächsten Minuten bei ihm zuhause vorbeikommen würde um seine Bankkarte zu prüfen. Kurz nach Beendigung des Telefonats klingelte es auch schon an der Türe und ein weiterer Betrüger ließ sich die Bankkarte aushändigen. Nach kurzer Begutachtung teilte er dem 77-Jährigen mit, dass diese defekt sei und er am nächsten Tag eine neue erhalten würde. Danach ging der Unbekannte und nahm die Karte mit. Da die ganze Sache dem Senior dann doch komisch vorkam, offenbarte er sich Familienangehörigen und konnte zeitnah seine Karte sowie sein Konto sperren lassen. In der Zwischenzeit hatten die Betrüger aber bereits einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag an einem Geldautomaten abgehoben. Wer hat am Dienstag in und um die Merowingerstraße in Bitzfeld verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt der Polizeiposten Bretzfeld unter der Telefonnummer 07946 940010 entgegen.

Niedernhall: Blumenkästen von Kocherbrücke gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten in der vergangenen Woche mehrere Blumenkästen an der Kocherbrücke in Niedernhall. Zwischen dem 28. Juli und dem 4. August wurden bisher vier der bepflanzten Kästen vom Brückengeländer entfernt. Entweder wurden diese gestohlen oder mutwillig im Wasser des Kochers versenkt. Der bisher verursachte Sachschaden wird auf circa 400 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 8294 beim Polizeiposten Niedernhall zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell