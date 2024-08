Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.08.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Buchen: Ein Verletzter bei Unfall

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls am Mittwochvormittag bei Buchen. Gegen 11.30 Uhr war ein 51-Jähriger mit seinem Fahrzeug auf der Landesstraße 519 von der Bundesstraße 27 kommend unterwegs. Zeitgleich fuhr eine 66-Jährige mit ihrem Opel die L 519 von Buchen in Richtung Bödigheim. An der Einmündung übersah der 51-Jährige vermutlich den vorfahrtsberechtigten Opel und die Fahrzeuge kollidierten miteinander. Bei dem Unfall wurde die 40-jährige Mitfahrerin des 51-Jährigen leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Osterburken-Schlierstadt: Hoher Sachschaden bei Kaminbrand Bei einem Kaminbrand in Schlierstadt am Mittwochmittag entstand an einem Wohnhaus Sachschaden in Höhe von 150.000 Euro. Gegen 12.30 Uhr wurde zunächst Qualm im Dachgeschoss des Gebäudes in der Heckenstraße gemeldet. Kurz darauf waren bereits Flammen zu sehen. Den Feuerwehren aus Osterburken, Buchen, Seckach und Walldürn gelang es den Brand unter Kontrolle zu bringen. Verletzt wurde niemand. Das Wohnhaus ist derzeit nicht bewohnbar. Wie es zu dem Kaminbrand kommen konnte ist nun Bestandteil der Ermittlungen.

Elztal-Neckarburken: Kind angefahren und abgehauen - Zeugen gesucht Die Polizei Mosbach sucht den Fahrer eines weißen Seat Kleinwagens, nachdem dieser am Mittwochabend in Neckarburken ein Kind anfuhr und anschließend flüchtete. Gegen 20.20 Uhr überquerte ein 8-Jähriger aufgrund des starken Regens zügig die Lessingstraße, als er unvermittelt von einem Fahrzeug erfasst wurde. Dieses kam aus Richtung der Goethestraße und entfernte sich nach dem Unfall in Richtung der Kastellstraße. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Junge leichte Verletzungen zu. Der Unfallverursacher setze seine Fahrt fort, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Der Fahrer wird als männlich, mit hellem Teint und Oberlippenbart sowie Kinnbart beschrieben. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

