Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.08.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Cregligen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Montagmittag in Creglingen und flüchtete anschließend. Ein 28-Jähriger hatte seinen VW Arteon auf dem Parkplatz in der Bad Mergentheimer Straße abgestellt. Gegen 11.40 Uhr fuhr ein weißer Transporter rückwärts auf den geparkten Pkw auf. Der Verursacher ist ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern oder die Polizei zu informieren geflüchtet. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

Lauda-Königshofen: Berauscht mit dem Auto unterwegs

Eine 23-Jährige steht im Verdacht unter dem Einfluss von Drogen mit dem Auto in Lauda-Königshofen unterwegs gewesen zu sein. Die Frau fuhr in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mit ihrem Audi in der Hauptstraße, wo sie von Polizeibeamten kontrolliert wurde. Bei der Überprüfung kam der Verdacht auf, dass die Fahrerin unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte, da sie typische Symptome aufwies. Ein Drogentest verlief positiv auf THC. Die Frau musste daraufhin in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Die junge Fahrerin erwartet nun eine Anzeige und sie muss mit Konsequenzen für ihre Fahrerlaubnis rechnen.

Tauberbischofsheim: Unfall verursacht und geflüchtet

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochvormittag verursachte ein Unbekannter einen Verkehrsunfall in Tauberbischofsheim und fuhr davon. Zwischen 17.30 Uhr und 8.20 Uhr war der BMW 218i auf einem Parkplatz am Fahrbahnrand in der Straße "Am Kirschengarten" abgestellt. Innerhalb dieses Zeitraums touchierte die unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug den BMW. Anstatt den Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen und den Schaden zu melden, flüchtete die Person. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 3.000 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell