POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.08.2024 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Mosbach-Diedesheim: Fahrraddieb festgenommen Weil mehrere Personen am Mittwochnachmittag in Diedesheim Zivilcourage zeigten, konnte ein Fahrraddieb festgenommen werden. Der 28-Jährige machte sich gegen 16.15 Uhr an einem neben einem Eiscafé in der Heidelberger Straße abgestellten Fahrrad zu schaffen und wollte dieses entwenden. Hiervon konnte er durch den 30-jährigen Besitzer des Zweirads abgehalten werden. Hierbei kam es zu einem Gerangel der Männer wobei sich der Eigentümer des Fahrrads verletzte und ein weiterer Gast des Eiscafés ihm zur Hilfe eilte. Trotzdem konnte der 28 Jahre alte Tatverdächtige zunächst flüchten. Die umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei Mosbach verlief zunächst ohne Erfolg. Gegen 17 Uhr tauchte der Mann allerdings erneut im Nahbereich der Eisdiele auf und wurde von den Polizeibeamten und zwei Bediensteten des Eiscafés verfolgt. Nach kurzer Flucht konnten die Beamten ihn festnehmen. Während der Maßnahmen vor Ort war die Heidelberger Straße zum Teil durch mehrere Streifenwagen blockiert. Der stark alkoholisierte 28-Jährige wurde nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen.

