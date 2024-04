Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: "Was soll das?"...

Erfurt (ots)

...dies dachten sich die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Erfurt - Gispersleben. Durch unbekannte Täter wurde die Eingangstür des Gerätehauses in der Nacht vom Freitag zu Samstag, aufgebrochen. An der Tür entstand erheblicher Sachschaden. Im weiteren Verlauf gelangte der Täter an die Einsatzfahrzeuge und öffnete jegliche Gerätefächer. Ob von der umfangreichen Ausstattung etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht eindeutig geklärt werden. Die Tür musste in der Folge aufwändig gesichert werden. Leider war dies nicht das erste Mal, dass in ein Feuerwehr-Gerätehaus in Erfurt eingebrochen wurde. Sollte Ihnen hier also etwas Verdächtiges auffallen, so zögern Sie bitte nicht, den Polizeinotruf zu wählen.(MH)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell