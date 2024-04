Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brandfall

Erfurt (ots)

In den frühen Vormittagsstunden wurden Bewohner einer Doppelhaushälfte in Bindersleben aus ihrer Wochenendruhe durch den Einsatz der Feuerwehr gerissen. Hier kam es augenscheinlich aufgrund eines technischen Defekts in der Elektrik zur massiven Hitzeentwicklung. Um den Ursprung dessen im Dachboden lokalisieren und einen etwaigen Brandschaden minimieren zu können, mussten sowohl das Dach als auch Teile des Innenputzes durch die Feuerwehr geöffnet werden. Durch das schnelle Eingreifen wurde Schlimmeres abgewendet, so dass die Bewohner im Nachgang wieder in ihre eigenen vier Wände zurückkehren konnten. Insgesamt entstand jedoch ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich. (AS)

