POL-HA: Einstellung der Öffentlichkeitsfahndung: 56-Jähriger wohlbehalten angetroffen

Hagen-Hohenlimburg (ots) - Am Montagnachmittag (11.11.2024) ist eine 22-Jährige in Hohenlimburg Opfer einer häuslichen Gewalt geworden. Gegenüber einer alarmierten Polizeistreife gab die Frau an, dass sie von ihrem Freund in der gemeinsamen Wohnung geschlagen worden sei. Hierbei habe er ihr mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen, weil sie kein Essen gemacht habe. Die Polizeibeamten stellten bei der Frau eine ...

mehr