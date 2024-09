Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Regionalbahn erfasst Kleintransporter

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Eichenzell-Rönshausen (Landkreis Fulda) (ots)

Eine Leichtverletzte, zwei Reisende, die einen Schock erlitten sowie ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe ist die Bilanz eines Unfalles an einem Bahnübergang in Eichenzell-Rönshausen. Aus noch ungeklärter Ursache befuhr eine 41-Jährige aus der Region heute Mittag (4.9.), gegen 11.30 Uhr, mit ihrem Kleintransporter in der Ortschaft Rönshausen den unbeschrankten Bahnübergang an der K 60 in der Ortsmitte.

Die herannahende Regionalbahn, besetzt mit rund 30 Reisenden, konnte die Kollision mit dem Transporter nicht mehr verhindern. Die Fahrerin des Transporters kam nach einer Erstversorgung durch eine RTW-Besatzung leicht verletzt in das Fuldaer Klinikum. Die Reisenden wurden vor Ort betreut.

Die eingleisige Bahnstrecke ist seit dem Unfall für die Dauer der Ermittlungs- und Aufräumarbeiten gesperrt. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines "Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise sind unter der Telefon-Nummer 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de erbeten.

Am Einsatz beteiligt waren das Bundespolizeirevier Fulda, die örtliche Feuerwehr, der Rettungsdienst, ein Notfallmanager der Deutschen Bahn AG und der Teamleiter des Hessischen Landesbahn (HLB).

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell