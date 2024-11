Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Taschendiebstahl - Unbekannter greift in Hosentasche eines 20-jährigen Hageners

Hagen-Altenhagen (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter versuchten am Dienstagabend (12.11.2024) in Altenhagen, das Handy eines 20-jährigen Hageners aus seiner Hosentasche zu stehlen. Der 20-Jährige stand gegen 18.30 Uhr an der Bushaltestelle "Friedensstraße". Plötzlich bemerkte er, dass ein Mann versuchte, in seine Hosentasche zu greifen und das darin befindliche Handy zu stehlen. Durch eine ruckartige Bewegung gelang es dem Hagener, den Diebstahl zu unterbinden. Der unbekannte Täter stieg dann gegen 18.30 Uhr, zusammen mit einem weiteren Unbekannten, in den Bus der Linie 510 in Richtung Sterbecke ein. Beide Männer hatten schwarze Sporttaschen eines Fitnessstudios bei sich. Einer von ihnen war circa 175 cm groß, hatte eine kräftige Statur, einen Drei-Tage-Bart und trug eine graue Jogginghose sowie eine schwarze Mütze. Der andere Mann hatte kurze, blonde Haare und war schwarz gekleidet. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Kripo ermittelt wegen des versuchten Taschendiebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

