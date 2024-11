Polizei Hagen

POL-HA: Fahrradfahrer fährt entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf Streifenwagen zu - 35-Jähriger unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Hagen-Loxbaum (ots)

Eine Streifenwagenbesetzung wurde in der Nacht auf Freitag (15.11.2024) am Loxbaum auf einen 35-jährigen Radfahrer aufmerksam, der entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf sie zufuhr. Die Beamten bestreiften gegen 03.10 Uhr die Hagener Straße. Der Radfahrer kam aus Richtung der Feithstraße. Als die Polizisten den 35-Jährigen anhielten, schwankte dieser beim Absteigen von seinem Zweirad. Außerdem stellten sie einen starken Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von knapp über 1 Promille an. Darüber hinaus verlief ein Drogenvortest positiv. Der Radfahrer musste eine Blutprobe abgeben. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

