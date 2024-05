Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Gutenzell-Hürbel - Asche entsorgt und Brand ausgelöst Am Samstag entsorgte ein Mann Asche neben einem Holzstapel und löste so einen Brand aus

Ulm (ots)

Am Samstag wurden die Feuerwehr und die Polizei gegen 16:00 Uhr zu einem Brand nach Gutenzell-Hürbel gerufen. Hierbei waren ein Holzstapel sowie Teile einer Holzgarage in Brand geraten. Ermittlungen ergaben, dass der Hausbesitzer nach dem Grillen Asche in der Nähe des Holzstapels entsorgt hatte. Vermutlich wurde die noch heiße Asche durch einen Windstoß an den Holzstapel getragen und entzündete diesen. Der Brand griff anschließend auf die angrenzende Holzgarage des Nachbars über. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Es entstand Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Die Feuerwehr war mit mehreren Löschfahrzeugen und 50 Einsatzkräften vor Ort.

