Polizei Hagen

POL-HA: Paketbote wird bei Auslieferung getreten

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Donnerstag (14.11.) wollte ein 37-Jähriger in der Kinkelstraße ein Paket ausliefern. Den eingetragenen Empfänger konnte er nicht antreffen. Ein Nachbar des Mannes gab jedoch an, dass er das Paket stellvertretend annehmen solle. Der 26-jährige Hagener konnte dem Boten auch ein Foto des Ausweises des Empfängers vorzeigen. Da es sich um ein teures Paket handelte, erklärte der Paketbote dem 26-Jährigen, dass er dieses deshalb nicht an andere Personen aushändigen darf. Der 26-Jährige sei daraufhin aggressiv geworden und habe versucht, dem 37-Jährigen die Lieferung aus den Händen zu reißen. Der Hagener habe dem Paketboten zudem gegen die Hüfte getreten. Der 37-Jährige gab gegenüber der Polizei an, Schmerzen im Hüftbereich zu haben. Er wollte einen Arzt aufsuchen. Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige wegen Körperverletzung und Raubes gegen den 26-Jährigen. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

