Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Scheibe zerschlagen

Suhl (ots)

Bislang unbekannte Täter zerschlugen in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen eine Fensterscheibe an einem Gebäude in der Simsonstraße in Suhl. Ein Schaden von ca. 200 Euro entstand. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0190266/2024 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell