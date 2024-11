Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Hagen-Boele (ots)

Auf der Dortmunder Straße fuhr eine Hagenerin am Donnerstag (14.11.) mit ihrem Seat auf einen VW Touran eines 26-Jährigen auf. Der Mann befand sich mit seinem Auto am Ende eines Staus in Fahrtrichtung Boele. Die 41-jährige Seat-Fahrerin gab bei der Unfallaufnahme gegenüber der Polizei an, dass sie den stehenden VW zu spät wahrgenommen habe. Sie habe deshalb nicht mehr rechtzeitig bremsen können. Durch die Wucht des Aufpralls verletzten sich die 4-jährige Tochter der Hagenerin sowie der 26-jährige Autofahrer leicht. Beide wurden mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell