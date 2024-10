POL-WES: Voerde - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und Kreispolizeibehörde Wesel: Polizeibeamte nehmen mutmaßlichen Ladendieb fest

Moers (ots) - In der Zeit zwischen Dienstag, 12.45 Uhr, und Mittwoch, 7.40 Uhr, ist es zu einem Einbruch in ein Reihenhaus an der Insterburger Straße gekommen. Die Täter durchsuchten die Räume des Hauses. Polizeibeamte stellten eine Hebelmarke an der Terrassentür fest. Ob die Unbekannten etwas stahlen, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Diese dauern derzeit an. ...

mehr