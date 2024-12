Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nächtliche Badegäste müssen befreit werden

Kaiserslautern (ots)

Ein ungewöhnlicher Notruf erreichten die Polizei und Feuerwehr am späten Montagabend: Am anderen der Leitung waren zwei Jugendliche, die sich unberechtigt Zugang zu einem Schwimmbad verschafft hatten. Ihr Dilemma: Sie waren in einem entleerten Schwimmbecken gefangen und kamen nicht mehr selbstständig heraus. Nach den Angaben der "Unglücksraben" stürzte zunächst ein 14-Jähriger in das etwa vier Meter tiefe Becken. Sein 17-jähriger Kompagnon wollte ihn befreien und nutzte eine Wasserrutsche, um in das Becken zu gelangen. Letztendlich waren beide gefangen und schafften es nicht mehr, selbstständig aus dem Pool zu klettern. Die Feuerwehr befreite das Duo aus ihrer misslichen Lage. Auf die zwei Abenteurer kommt jetzt eine Anzeige wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs zu. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell