Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Lkw geraten in Brand

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Auf einem Baustellengelände in der Sandhofstraße gerieten am frühen Dienstagmorgen mehrere Fahrzeuge in Brand. Zunächst standen zwei Lastkraftwagen in Flammen. Das Feuer griff schließlich auf einen dritten Lkw und auf Baumaterial über. Trotz der schnellen Reaktion der Feuerwehr konnte das vollständige Ausbrennen der Fahrzeuge nicht verhindert werden. Warum der Brand ausbrach, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Insgesamt entstand Sachschaden im mindestens fünfstelligen Bereich. Zeugen, denen gegen 5 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Straße aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell