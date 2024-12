Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendiebe greifen zu - Polizei informiert auf Weihnachtsmärkten

Kaiserslautern (ots)

Auf dem Parkplatz eines Elektronikgeschäfts in der Hohenecker Straße haben Anfang der Woche Taschendiebe zugelangt. Unbemerkt bestahlen sie am Montagnachmittag eine 36-Jährige. Die Täter erbeuteten aus der Handtasche der Frau unter anderem eine Bankkarte. Diese setzten die Diebe dann auch umgehend für ihre Einkäufe ein. Der Schaden beträgt mindestens 70 Euro. Die Polizei ermittelt und fragt: Wem sind am Montag gegen 15 Uhr Personen auf dem Parkplatz aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen.

Die Tricks der Taschendiebe: Zumeist gehen Taschendiebe in Teams von mehreren Tätern arbeitsteilig vor. Dabei nutzen sie Tricks oder schlagen nach einem selbst verursachten Gedränge zu. Vom Blumen-Trick, dem Scheibenklopfer-Trick bis hin zum Geldwechsel oder Bettel-Trick - informieren Sie sich unter https://s.rlp.de/zXQPN im Internet oder im persönlichen Gespräch mit den Beraterinnen und Beratern des Polizeipräsidiums Westpfalz, wie Sie sich besser vor Langfingern schützen können. Sie finden unseren Informationsstand heute (5. Dezember) auf dem Weihnachtsmarkt in Kaiserslautern, am 9. Dezember in Pirmasens und am 14. Dezember in Kusel. |erf

