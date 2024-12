POL-PPWP: Polizei stoppt drogenbeeinflusste Fahrer

Kaiserslautern (ots) - Die Polizei hat am späten Mittwochnachmittag in der Mainzer Straße Verkehrskontrollen durchgeführt. Ein Hauptaugenmerk lag dabei auf dem Verkehr an der Ampelanlage an der Kreuzung Mainzer Straße / Donnersbergstraße. Die Polizei stellte drei Autofahrer fest, die das Rotlicht missachteten. Die Betroffenen müssen nun mit teuren Bußgeldern und Fahrverboten rechnen. Weil der Fahrer eines ...

