POL-EL: Meppen - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Am Donnerstag, in der Zeit von 13.35 - 13.40 Uhr, kam es in Meppen an der Fürstenbergstraße auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Die Fußgängerin war vom Parkplatz zu Fuß in Richtung Eingang unterwegs, als sie von hinten von der bislang unbekannte Fahrerin eines grauen SUV angefahren wurde. Die Fußgängerin stürzte und wurde leicht verletzt. Die Verursacherin entfernte sich nach einem kurzen Gespräch von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise und Zeugenmeldungen an die Polizei Meppen, Tel.: 05931/9490.

