POL-EL: Lage - Dachstuhl in Brand geraten

Emsbüren (ots) - Am Mittwoch, zwischen 09:30 Uhr und 10:15 Uhr, wurde ein grauer BMW X3, angefahren und beschädigt. Der BMW parkte vor einer ehemaligen Gaststätte an der Lange Straße in Emsbüren. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet und Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Emsbüren unter der Rufnummer 05903/703190 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

