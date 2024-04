Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 Verkehrsunfallflucht ca. 6000Euro Schaden

Ludwigshafen (West) (ots)

Im Zeitraum vom 12.04.2024, 20:00 Uhr bis 13.04.2024, 09:10 Uhr parkte der Geschädigte seinen weißen Mercedes Vito in der Valentin-Bauer-Straße Höhe der Hausnummer 17-19 in Längsaufstellung am linken Fahrbahnrand. Vermutlich wurde das Fahrzeug beim Vorbeifahren an der rechten Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Fahrzeug oder Fahrer machen können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell