Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gefährliche Körperverletzung an Tankstelle - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am frühen Freitagmorgen (12.04.2024, gegen 4 Uhr) wurde ein 38-Jähriger auf einem Tankstellengelände in der Heinigstraße von Unbekannten angegriffen. Die zwei unbekannten Angreifer schlugen den Mann mehrfach, sodass er stürzte. Der 38-Jährige wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Der alarmierte Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Zeugen beschrieben die Angreifer, wie folgt:

- männlich, ca. 18-20 Jahre, etwa 1,70-1,75 m groß, kräftige Statur, wellige dunkle Haare, bekleidet mit schwarzem/dunkelblauem Jogginganzug

- männlich, ca. 18-20 Jahre, etwa 1,70-1,75 m groß, kräftige Statur, dunkle Haare, Bart, bekleidet mit schwarzem/dunkelblauem Jogginganzug

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise zu den Tätern geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell