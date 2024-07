POL-EL: Twist - Schaltkasten beschädigt

Meppen (ots) - Am Donnerstag kam es auf der Straße Bawinkeler Damm in Meppen zu einem Verkehrsunfall. Der 38-jährige Fahrer eines Lkw war gegen 10.35 Uhr auf der Straße Bawinkler Damm in Richtung Helte. Als er nach rechts in die Lammersfelder Straße abbog touchiert er mit dem ausschwenkenden Anhänger den auf dem Bawinkler Damm fahrenden Lkw eines 69-Jährigen. Dieser kollidierte dann beim Ausweichen mit einem Baum. ...

