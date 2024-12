Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mutwillig Aufzug beschädigt

Kaiserslautern (ots)

In einem Einkaufszentrum am Fackelrondell kam es am späten Mittwochnachmittag zu einem Polizeieinsatz. Der Grund: Ein Jugendlicher versuchte bei der Fahrt mit einem Aufzug mit Gewalt die Türen zu öffnen, was dazu führte, dass der Lift stecken blieb. Ein Techniker konnte den 15-Jährigen und zwei weitere junge Männer aus ihrer misslichen Lage befreien. Hierbei fiel auf, dass der Verursacher noch zuvor in den Fahrstuhl urinierte. Die Beamten stellten die Personalien fest und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ein. Im Anschluss erhielten alle Personen einen Platzverweis für den Rest des Tages. |kfa

