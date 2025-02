Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fußgänger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Westen (ots)

Ein 46-jähriger Fußgänger wurde am Freitag, 07. Februar, nach einem Zusammenstoß mit einem Auto verletzt. Ein 27-jähriger Mercedes-Fahrer wollte gegen 18:50 Uhr von der Lange Straße nach links in den Bruktererweg einbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah er den 46-Jährigen, welcher auf dem Gehweg der Lange Straße den Einmündungsbereich passierte. Der Fußgänger wurde von dem Mercedes erfasst. Er wurde leicht verletzt und an Ort und Stelle durch Rettungskräfte medizinisch versorgt. An dem Pkw entstand kein Sachschaden. (rs)

