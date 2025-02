Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Landkreis Ravensburg

Polizei führt Alkoholkontrollen durch - Verkehrsteilnehmer erwartet Anzeige

Strafrechtliche Konsequenzen kommen auf vier Fahrzeuglenker zu, die die Polizei am Donnerstag und in der Nacht auf Freitag unter dem Einfluss von Alkohol am Steuer erwischt hat. Bereits am helllichten Tag haben Polizeibeamte bei Bad Waldsee einen 59-jährigen Mofafahrer angehalten, der mit deutlichen Ausfallerscheinungen unterwegs war. Ein Vortest ergab mehr als ein Promille. Ein 48-Jähriger wurde kurz nach 23.30 Uhr in Ravensburg von einer Polizeistreife gestoppt, ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,2 Promille. Ebenfalls betrunken war ein 24-jähriger Autofahrer, der nach einem Streit bei Fronreute gegen 1.30 Uhr ans Steuer saß. Beamte konnten den Mann wenig später zu Hause antreffen, ein Test ergab rund 1,3 Promille. In Aulendorf stoppte eine Polizeistreife einen 26-Jährigen mit seinem Wagen, bei dem ein Vortest 1,1 Promille ergab. Alle Fahrzeuglenker mussten die Beamten zur Blutentnahme begleiten und durften ihre Fahrt nicht fortsetzen. Der 24-Jährige als auch der 26-Jährige mussten zudem an Ort und Stelle ihren Führerschein abgeben. Alle vier Verkehrsteilnehmer werden nun bei der Staatsanwaltschaft wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.

Schlier

Unfall nach Forstarbeiten

Ein 22-Jähriger wurde am Donnerstagmorgen während Forstarbeiten durch einen fallenden Baumstamm leicht bis mittelschwer verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand fällte ein 24-jähriger Forstarbeiter gegen 8.45 Uhr in einem Waldstück bei Oberankenreute einen Baum. Dieser wiederum fiel versehentlich auf einen morschen Baum, der dadurch entwurzelt wurde. In der Folge wurde der 22-jährige Forstarbeiter, der mit der Fällung eines anderen Baumes beschäftigt war, von dem abgebrochenen oberen Stamm des morschen Baumes inklusive Baumkrone am Kopf getroffen. Durch die getragene Schutzkleidung hatte der 22-Jährige Glück im Unglück und wurde nicht schwerer verletzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzungen des 22-Jährigen und brachte ihn für weitere Behandlungen in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun gegen den 24-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Weingarten

Brand in Kellerraum

Die Akkus einer Modelleisenbahn haben am späten Donnerstag im Keller eines Wohnhauses in der Gutenbergstraße Feuer gefangen. Ein technischer Defekt der Geräte dürfte die Ursache hierfür gewesen sein. Durch das entstandene Feuer und den damit einhergehenden Rauch entstand in dem Kellerraum ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Freiwillige Feuerwehr löschte die Flammen und sorgte für eine Durchlüftung des Kellers. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.

Leutkirch im Allgäu

Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Zwei Leichtverletzte und rund 25.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Dienstag gegen 11.30 Uhr im Bereich der Autobahnanschlussstelle Leutkirch-Süd. Nach derzeitigem Kenntnisstand übersah ein 39-jähriger VW-Fahrer bei dem Versuch, die K 8025 von Heggelbach her kommend zu kreuzen und auf die A 96 zu gelangen, den vorfahrtsberechtigten 44-jährigen Fahrer eines Kleinbusses. Bei der Kollision wurden beide Beteiligten leicht verletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Leutkirch

Unbekannter lässt Drohne über Ferienpark fliegen

Das Polizeirevier Leutkirch hat strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet, nachdem ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Montagabend und Mittwochabend wiederholt eine Drohne über einem Ferienhaus in einem Ferienpark bei Urlau fliegen lassen hat. Die Bewohner des Hauses hatten die Beamten am Mittwochabend alarmiert, nachdem es ihnen gelungen ist, das Fluggerät zu Boden zu bringen. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge hat der Unbekannte mit der Drohne Bilder der Urlauber in dem Bungalow gefertigt. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang sowie Hinweise auf den Besitzer der Drohne nehmen die Polizisten unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

Bad Wurzach

Graffiti an Bushaltestelle - Polizei ermittelt

Die Polizei ermittelt, nachdem Unbekannte zwischen Samstag und Mittwoch eine Bushaltestelle am Lochnerweg mit mehreren rechtsradikalen und politisch motivierten Schriftzügen beschmiert haben. Durch die Taten entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Bad Wurzach bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt oder zu Verdächtigen machen können, sich unter Tel. 07564/2013 zu melden.

