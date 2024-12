POL-MFR: (1252) Zigarettenautomat aufgeflext - Zeugen gesucht

Neustadt an der Aisch (ots) - In den frühen Samstagmorgenstunden (07.12.2024) setzten Unbekannte einen Kinderwagen in einem Mehrfamilienhaus in Neustadt an der Aisch (Lkrs. Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim) in Brand. Die Ansbacher Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 05:00 Uhr wurde eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Würzburger Straße / ...

