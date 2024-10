Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei nimmt Frau fest

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Dienstag (22.10.2024) nahm die Polizei eine 41-Jährige in der Georgenstraße fest. Sie drohte zuvor mit einem Messer. Es wurde niemand verletzt.

Gegen 10.50 Uhr leistete die Polizei Amtshilfe. Hierfür musste die Wohnung betreten werden. Die 41-Jährige verbarrikadierte sich zunächst in der Wohnung und öffnete trotz mehrfacher Aufforderung ihre Wohnungstür nicht. Die Polizei musste die Tür der 41-Jährigen daraufhin gewaltsam öffnen. Beim Betreten der Wohnung hielt die 41-Jährige ein Messer in der Hand und drohte damit. Trotz mehrfacher Aufforderung legte die Frau das Messer nicht weg. Daraufhin überwältigten die Einsatzkräfte die 41-Jährige unter anderem durch Einsatz des DEIGs (= DistanzElektroImpulsGerät) und nahmen sie fest. Die 41-Jährige befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde daher in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen die 41-Jährige.

