POL Schwaben Nord: Geschwindigkeitsmessung auf der Staatsstraße 2213

Augsburg (ots) - Bundesstraße B17 / Kobelweg / FR Süden - Am gestrigen Dienstag (22.10.2024) verursachte ein 35-jähriger Autofahrer einen Unfall auf der B17. Der 35-Jährige war am frühen Morgen in Richtung Süden unterwegs. Hierbei kam er alleinbeteiligt von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte auf Höhe der Ausfahrt mit der Leitplanke. Wie sich bei der Unfallaufnahme der Polizei herausstellte, war der 35-Jährige ...

mehr