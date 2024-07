Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zigarettensammler stößt Zugreinigungskraft ins Gleis

Halle (Saale) (ots)

Er wollte nur helfen, handelte ohne zu zögern und wurde anschließend selbst Opfer einer Straftat: Am Samstag, den 13. Juli 2024 bemerkte eine Zugreinigungskraft gegen 13:00 Uhr auf Bahnsteig 5 des Haupt-bahnhofes Halle (Saale) einen jungen Mann. Nachdem dieser außerhalb des Raucherbereiches eine Zigarette geraucht hatte, sprang der 18-Jährige in die Gleise um weitere Zigarettenstummel aufzusammeln. Der 61-jährige Mitarbeiter der Bahn reagierte sofort und forderte den aus Guinea-Bissau Stammenden mehrfach auf, das Gleis zu verlassen. Da dieser seine Weisungen ignorierte, zog die Reinigungskraft den Mann kurzerhand an seinem Rucksack aus dem Gleis. Auf dem Bahnsteig standen sich die beiden Männer gegenüber und der 61-Jährige wies ihn auf die Gefährlichkeit seines Handelns hin. Daraufhin schubste der 18-Jährige die Reinigungskraft ins Gleis. Dieser fiel rückwärts und konnte sich seitlich abrollen. Glücklicherweise fand auch zu diesem Zeitpunkt kein Zugverkehr statt. Der Geschädigte konnte selbstständig aufstehen und schnell wieder auf den Bahnsteig gelangen. Der Tatverdächtige versuchte zu flüchten und wurde von drei couragierten Zeugen festgehalten. Eine Frau verständigte daraufhin eine Streife der Bundespolizei, welche unverzüglich vor Ort eilte und den 18-Jährigen für die Identitätsfeststellung mit zur Dienststelle nahm. Hier kam heraus, dass der Mann sich zudem unerlaubt in Deutschland aufhält. Ihn erwarten daher Anzeigen wegen des unbefugten Aufenthaltes im Gleis, eines Verstoßes gegen das Bundesnichtraucherschutzgesetz, des unerlaubten Aufenthaltes ohne Pass und Aufenthaltstitel in Deutschland sowie der gefährlichen Körperverletzung. Der Geschädigte verspürte leichte Schmerzen im linken Oberarm, verzichtete jedoch zunächst auf die Begutachtung durch einen Arzt. Bei ihm und den drei anderen couragierten Zeugen wird sich die Bundespolizei nochmals melden und sich ausdrücklich für die gezeigte Zivilcourage bedanken.

