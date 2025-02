Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Brand einer Thujahecke

Am Samstagabend geriet eine etwa 20 Meter lange Thujahecke in der Weidenstraße aus bisher unbekannter Ursache in Brand. Glücklicherweise blieb es bei einem Sachschaden, denn das Feuer griff nicht auf angrenzende Gebäude über, und es wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu löschen und eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Aktuell sind keine strafbaren Handlungen ersichtlich und die Brandursache ist noch nicht abschließend geklärt. Die Ermittlungen zur Ursache des Feuers dauern an.

Wangen

Geisterfahrer auf der A96 mit nahezu 3 Promille

Am frühen Sonntagmorgen konnten Beamten der Bundespolizei an der Anschlussstelle Lindau einen Volvo feststellen, der entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf der A96 unterwegs war. Die Bundespolizei reagierte sofort und wechselte auf die richtige Fahrtrichtung, um den Geisterfahrer mittels Martinshorn und Blaulicht zum Anhalten zu bewegen. Der Fahrzeugführer ignorierte die Anhalteversuche und fuhr mit hoher Geschwindigkeit von 120 bis 170 km/h weiter. Der Pkw-Lenker konnte letztendlich auf Höhe Wangen durch einen Streifenwagen gestoppt werden. Schätzungsweise zehn ordnungsgemäß fahrende Pkw kamen dem Geisterfahrer entgegen, konnten jedoch rechtzeitig ausweichen. Zu einem Verkehrsunfall kam es glücklicherweise nicht. Bei der Kontrolle des Fahrzeuglenkers stellten die Beamten einen starken Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von nahezu 3 Promille. Ob durch das Verhalten des Fahrers eine konkrete Gefährdung des Straßenverkehrs vorlag, wird im Rahmen der weiteren Ermittlungen geprüft. Der Verkehrsdienst Kißlegg bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07563/90990 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell