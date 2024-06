POL-COE: Coesfeld, Indehell/Grauer Audi A4-Avant beschädigt

Coesfeld (ots) - Mehrere Autos wurden in der Nacht von Dienstag (11.06.) auf Mittwoch (12.06.) in Holtwick aufgebrochen. Die Taten ereigneten sich zwischen 18:00 Uhr und 05:00 Uhr. In der Straße Fünersfeld waren ein blauer Opel, ein schwarzer Ford sowie ein schwarzer VW betroffen, auf dem Schulteweg ein grauer Mercedes. In allen Fällen wurden die Seitenscheiben ...

mehr