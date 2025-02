Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Meßkirch

Erneute Brandstiftung an einer Mülltonne

Am Samstagabend gegen ca. 22:30 Uhr wurde auf dem Schulgelände der Grundschule Rohrdorf eine Mülltonne in Brand gesetzt. Die bislang unbekannte Täterschaft entzündete das Feuer auf unbekannte Weise, sodass es schnell auf einen angrenzenden Holzunterstand übergriff. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Erst vor wenigen Wochen, am 02.01.2025, kam es auf demselben Schulgelände zu einem ähnlichen Vorfall, bei dem ebenfalls, eine Brandstiftung festgestellt wurde. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 55 Einsatzkräften vor und das DRK mit 8 Fahrzeugen vor Ort. Das Polizeirevier Sigmaringen bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die unbekannte Täterschaft geben können, sich unter Tel. 07571/1040 zu melden.

