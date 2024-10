Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Aus seinen Fehlern nichts gelernt...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... hat offensichtlich ein 30-Jähriger aus Kaiserslautern, welcher am 16.10.2024 um 04:20 Uhr mit einem VW Transporter in der Talstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrer konnten während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ein Vortest reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppe Amfetamin, weshalb dem Mann eine Blutprobe entnommen und dessen Fahrzeugschlüssel einem Bekannten übergeben wurde. Bereits im Februar diesen Jahres trat der 30-Jährige wegen einer Fahrt unter Drogeneinfluss in Erscheinung. Nun kommt auf den Kaiserslauterer ein Straf-, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell